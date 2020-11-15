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Валерий Меладзе передумал бойкотировать новогодние шоу на ТВ

Исполнитель понял, что коллеги не поддержат его манифест.

Валерий Меладзе объяснил, что идея бойкотировать новогодние "огоньки" провальная, так как артисты соскучились по съёмкам.

Певец признался, что к протесту он призывал "гипотетически" и просто "закинул удочку".

"Я лишь высказал своё возмущение", — отметил Меладзе в интервью изданию "Подъём", понимая, что не смог бы сподвигнуть артистическое сообщество на столь радикальные меры.

Исполнитель смягчился и сказал, что артисты "не звери", чтобы "лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости".

Протест, по мнению Меладзе, мог бы привлечь внимание общества к ситуации, когда артисты уже восемь месяцев находятся без заработка.

Идею Валерия Меладзе отчасти поддержали певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин.

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