Исполнитель понял, что коллеги не поддержат его манифест.
Валерий Меладзе объяснил, что идея бойкотировать новогодние "огоньки" провальная, так как артисты соскучились по съёмкам.
Певец признался, что к протесту он призывал "гипотетически" и просто "закинул удочку".
"Я лишь высказал своё возмущение", — отметил Меладзе в интервью изданию "Подъём", понимая, что не смог бы сподвигнуть артистическое сообщество на столь радикальные меры.
Исполнитель смягчился и сказал, что артисты "не звери", чтобы "лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости".
Протест, по мнению Меладзе, мог бы привлечь внимание общества к ситуации, когда артисты уже восемь месяцев находятся без заработка.
Идею Валерия Меладзе отчасти поддержали певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление в связи с кончиной Армена Джигарханяна.