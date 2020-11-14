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Елена Степаненко заразилась COVID-19

Елена Григорьевна пока сама ничего не сообщила о своём заражении. Информацию предоставил один из знакомых юмористки.

Инсайдер рассказал, что артистка держится и пытается справиться с коронавирусом в домашних условиях.

"Даст Бог, выкарабкается", — сказал друг Елены Степаненко.

Ранее СМИ сообщали, что с подозрением на COVID-19 в больницу попал бывший супруг комедийной актрисы Евгений Петросян.

Юморист почувствовал недомогание, поэтому поспешил обратиться за медицинской помощью.

Как объяснял адвокат комика Сергей Жорин, это было профилактическое мероприятие, так как "обстановка сейчас напряжённая, да и возраст".

Тест на коронавирус показал, что у Евгения Вагановича нет коронавируса. Артист благополучно вернулся к привычному образу жизни.

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