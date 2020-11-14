Актер Дмитрий Харатьян рассказал, что Армен Джигарханян был добрым человеком и профессионалом своего дела.

"Это большая трагедия для всех нас. Армен Борисович был настоящим достоянием нашей культуры, нашего искусства. Великий мастер, выдающийся актер и режиссер. Потрясающий человек. Его образы, воплощенные на сцене и экране, навсегда останутся в нашей памяти. Сегодня действительно печальная дата в этом и без того страшном году. Он для меня был как отец — мы всегда относились друг к другу очень по-родственному", — отметил Харатьян.