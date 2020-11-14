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Максим Фадеев ужаснулся нравам современных родителей

Продюсер решил высказаться по поводу предоставления ребёнку права гендерного выбора.

Максим Фадеев возмутился тому, что родители предоставляют ребёнку самому определять свою половую принадлежность.

Музыкальный деятель привёл в пример высказывание одной звезды.

"Ей задали вопрос: "Кого вы родили — мальчика или девочку?". Она сказала: "Как же я могу вам сказать об этом до 18 лет, откуда же я знаю?" — передал смысл заявления некой медийной персоны в Instagram.

Представитель старшего поколения шоу-бизнеса считает, что в мире теряют ценность "любовь" и "семья".

Любовь, по мнению продюсера, заменяют партнёрством. Фадеев призвал не замалчивать данную проблему.

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