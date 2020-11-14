Продюсер решил высказаться по поводу предоставления ребёнку права гендерного выбора.

Максим Фадеев возмутился тому, что родители предоставляют ребёнку самому определять свою половую принадлежность.

Музыкальный деятель привёл в пример высказывание одной звезды.

"Ей задали вопрос: "Кого вы родили — мальчика или девочку?". Она сказала: "Как же я могу вам сказать об этом до 18 лет, откуда же я знаю?" — передал смысл заявления некой медийной персоны в Instagram.