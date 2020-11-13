Американская звезда более 10 лет стремится объяснить всем, что она не нуждается в посторонней опеке.
Очередное судебное заседание Бритни Спирс проиграла.
После скандального поведения исполнительницы, когда её обвиняли в употреблении запрещенных веществ, представители закона посчитали нужным продлить ограничения Спирс в её правах.
Сейчас исполнительница находится под опекой отца Джеймса Спирса. Только после его одобрения Бритни может принимать важные решения. Певица не может самостоятельно распоряжаться финансами и подписывать документы.
Певица изо всех сил стремится получить вожделенную свободу, однако её попытки освободиться от надзора отца не находят одобрения у суда. Отношения с отцом у Бритни испортились.
Бритни Спирс пытается представить себя образцовой гражданкой США.
Она ведёт здоровых образ жизни, не участвует в скандалах и отказалась от вредных привычек. Пока она не смогла доказать обществу, что может жить самостоятельной жизнью.
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.