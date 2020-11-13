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Бритни Спирс не сумела доказать суду, что она нормальная

Американская звезда более 10 лет стремится объяснить всем, что она не нуждается в посторонней опеке.

Бритни Спирс не сумела доказать суду, что она нормальная

Очередное судебное заседание Бритни Спирс проиграла.

После скандального поведения исполнительницы, когда её обвиняли в употреблении запрещенных веществ, представители закона посчитали нужным продлить ограничения Спирс в её правах.

Сейчас исполнительница находится под опекой отца Джеймса Спирса. Только после его одобрения Бритни может принимать важные решения. Певица не может самостоятельно распоряжаться финансами и подписывать документы.

Певица изо всех сил стремится получить вожделенную свободу, однако её попытки освободиться от надзора отца не находят одобрения у суда. Отношения с отцом у Бритни испортились.

Бритни Спирс пытается представить себя образцовой гражданкой США.

Она ведёт здоровых образ жизни, не участвует в скандалах и отказалась от вредных привычек. Пока она не смогла доказать обществу, что может жить самостоятельной жизнью.

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