Собчак удивила "постельная сцена" Богомолова и Бондарчука

Журналистка озадачена фотографией, которую выложил у себя в Instagram её супруг Константин Богомолов.

На снимке два режиссера делают селфи лежа на одной подушке.

Богомолов в своём посте, посвященному новому фильму, снятому совместно с Фёдором Бондарчуком, выражает свой восторг по поводу работы с именитым режиссёром, подчёркивая своё уважение и любовь к Бондарчуку.

"Я благодарен тебе за эти месяцы творчества и опыта, за фантастический результат, за время проведённое вместе. Обнимаю тебя и поздравляю! Я наслаждался процессом, я горд итогом, я восхищен тобой! Ура!", — пишет Богомолов.

Ксения Анатольевна разделила радость мужа по поводу его творческого свершения, однако решила поинтересоваться, как так получилось, что талантливые кинодеятели оказались вместе в одной постели.