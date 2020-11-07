Недавно социальные сети поразила новость о гибели популярного фитнес-блогера Дмитрия Стужука.

Блогер находился в группе риска по коронавирусу, поскольку имел проблемы с сердцем. Его бывшая жена София Стужук объяснила, что он "посадил" сердце, принимая препараты для набора мышечной массы и сушки.

"К моему огромному сожалению, все эти годы моей болью были наши разные ценности и разное отношение к собственному здоровью. Сколько моих сил стоило убедить не гнаться за этими огромными ненужными мышцами! В погоне за чем-то всегда нужно выбирать важнейшую ценность, а здоровье у нас не бесконечное и жизнь всего одна", — пояснила София.