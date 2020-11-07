Шукшина призвала бойкотировать "Макдональдс"

Актриса Мария Шукшина оценила перспективы президентских выборов в США и предположила, что будет дальше в случае победы Джо Байдена.

По её мнению, кандидат от демократов только усугубит и без того сложные отношения между Россией и США.