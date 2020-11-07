Актриса Мария Шукшина оценила перспективы президентских выборов в США и предположила, что будет дальше в случае победы Джо Байдена.
По её мнению, кандидат от демократов только усугубит и без того сложные отношения между Россией и США.
"Желание команды Байдена силовыми методами загнать Россию в угол и поставить на колени встретит в нас сопротивление, или так же будем молча есть гамбургеры в "Макдональдсе"? Пусть для нас именно сейчас станет национальной идеей мировоззрение славянофилов: для развития и роста России продвигать ее самобытность и славянское православие", — пишет актриса в Instagram.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.