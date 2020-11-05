Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях жизни актёра

91-летняя супруга легендарного актёра Мишелин Рокбрюн поведала, что муж за несколько дней до смерти лишился разума.

Культовый актёр Голливуда, по словам его жены, перестал узнавать родных и близких. Общаться с родственниками Коннери уже не мог.

Вдова актёра рассказала, что её муж мечтал уйти из жизни тихо, что и случилось.

Смерть застала 90-летнего Коннери во сне. В последние минуты его окружали любящие люди. Мишелин Рокбрюн считает такую смерть наилучшим способом покинуть этот мир.О смерти актёра, сыгравшего в кино британского секретного агента Джеймса Бонда, стало известно 31 октября 2020 года.