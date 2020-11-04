Комик Стас Старовойтов лечится от алкоголизма

Популярный комик Стас Старовойтов признался, что провёл месяц в реабилитационной клинике, где лечился от алкогольной зависимости.

По его словам, необходимость в лечении он осознал, когда у него начали случаться алкогольные психозы.