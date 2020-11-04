Популярный комик Стас Старовойтов признался, что провёл месяц в реабилитационной клинике, где лечился от алкогольной зависимости.
По его словам, необходимость в лечении он осознал, когда у него начали случаться алкогольные психозы.
"Начал понимать, что по выходным в принципе только бухаю. Потом выходные стали в понедельник и вторник. И раз — начал ходить в непотребном виде по дому", — пояснил Старовойтов.
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