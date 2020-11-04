Мирослава Карпович выразила недоумение в Instagram, почему на неё льётся такое количество грязи в Сети.
"Бог сам меня рассудит, не отнимайте у него его работу. Могу лишь сказать, что совесть моя чиста, и да, моя мама научила меня не брать чужого", — отметила актриса.
Напомним, Мирослава Карпович привлекла к себе внимание слухами о романе с Павлом Прилучным, который ради неё развёлся с Агатой Муцениеце, прожив с ней в браке почти девять лет.
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