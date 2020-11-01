Буланова впервые вышла на публику с новым возлюбленным

Певица, которая недавно похвалилась, что наконец-то обрела счастье в личной жизни, вышла со своим бойфрендом на публику.

После развода с футболистом Владиславом Радимовым Буланова страстно желала по-настоящему влюбиться.

Исполнительница поделилась своей радостью, отметив, что провела с новым бойфрендом весь карантин, и они даже ни разу не поругались.

О новом возлюбленном Буланова почти ничего не рассказала, отметила только, что он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

В объективы камер на одном из светских мероприятий попал мужчина, который повсюду сопровождал Татьяну.

Со снимка на нас смотрит жизнерадостный человек с редкой шевелюрой и ухоженной бородой.

Папарацци тут же решили, что наконец-то Буланова перестала скрывать мужчину, с которым завела роман.