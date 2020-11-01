Певица, которая недавно похвалилась, что наконец-то обрела счастье в личной жизни, вышла со своим бойфрендом на публику.
После развода с футболистом Владиславом Радимовым Буланова страстно желала по-настоящему влюбиться.
Исполнительница поделилась своей радостью, отметив, что провела с новым бойфрендом весь карантин, и они даже ни разу не поругались.
О новом возлюбленном Буланова почти ничего не рассказала, отметила только, что он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.
В объективы камер на одном из светских мероприятий попал мужчина, который повсюду сопровождал Татьяну.
Со снимка на нас смотрит жизнерадостный человек с редкой шевелюрой и ухоженной бородой.
Папарацци тут же решили, что наконец-то Буланова перестала скрывать мужчину, с которым завела роман.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.