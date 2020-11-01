Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
РБК: министр транспорта России уходит в отставку
Стоимость роуминга между РФ и Белоруссией снижена с 1 ноября
В Мытищах из-под завалов достали одного человека
Экс-супруга Алёны Апиной госпитализировали из-за фамилии
Анита Цой купила диету за 300 тысяч рублей
Анна Седокова рассказала, сколько зарабатывает в месяц
Один человек погиб при взрыве в Мытищах
Додон высказался о политическом кризисе в Молдавии
Максим Фадеев высказался по поводу "протекции" в шоу "Голос"

Тимати рассказал о липовых лидерах музыкальных рейтингов

В очередной раз Тимур Юнусов обвинил музыкальные топы в продажности.

Тимати рассказал о липовых лидерах музыкальных рейтингов

Рэпер остался недоволен рейтингом музыкальных новинок на онлайн-площадках.

К Apple Music у него нет претензий. Там его новая композиция "Rolls Royce", исполненная вместе с Кридом и Джиганом, занимает лидирующую позицию.

Сомнения рэпера вызвало то, что, по версии iTunes, первое место заслужила Рита Дакота со своей "Колыбельной".

Исполнительница с радостью обратилась к подписчикам, рассказывая о своём достижении, уверив, что честно заслужила такую оценку.

"Сама, без посева, рекламы, пиара", — объяснила Дакота поклонникам.

Тимати не называет никаких имён, однако интернет-пользователи предположили, что он кинул "камень в огород" Дакоты.

Рэпер обратил внимание именно на iTunes. Тимати указал, что такое достижение стоит недорого.

По словам Юнусова, купить себе первое место в рейтинге обойдётся всего лишь в 20 тысяч рублей.

"Я угадал твой тариф? Никогда не бери на себя то, что априори не вывезешь", — обратился Тимати к тому, кто, по его мнению, подкупил iTunes.

Последние материалы
Названа причина взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах
Рита Дакота призналась, что не хотела иметь детей
РБК: министр транспорта России уходит в отставку
Стоимость роуминга между РФ и Белоруссией снижена с 1 ноября
В Мытищах из-под завалов достали одного человека
Экс-супруга Алёны Апиной госпитализировали из-за фамилии
Анита Цой купила диету за 300 тысяч рублей
Анна Седокова рассказала, сколько зарабатывает в месяц
Один человек погиб при взрыве в Мытищах
Додон высказался о политическом кризисе в Молдавии
Популярное
Мир. Новости мира
Скрипали тайно продали свою московскую квартиру

У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.

Скрипали тайно продали свою московскую квартиру
Какой будет предстоящая зима? Отвечает Гидрометцентр
Экология
Какой будет предстоящая зима? Отвечает Гидрометцентр
Бывший СССР
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Военные новости
Москва готова оказать Еревану военную помощь
Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер Кристина Важенина Томек Багиньский: "У нашего "Ведьмака" правильное сердце" Кристина Важенина
Комментарии
Малышева уверена – ребёнок может не бояться Деда Мороза с COVID-19
Скарлетт Йоханссон вышла замуж в тайне ото всех
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Жириновский отказался извиняться перед Кадыровым
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Макрон поставил на кон республиканские ценности
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
"Война клонов" в F1: победителей не будет
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Макрон поставил на кон республиканские ценности
Американские ученые: хризотил-асбест спасет планету от глобального потепления
Макрон поставил на кон республиканские ценности
Тысяча и первое предупреждение России "Фейсбуку" и "Гуглу"
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников