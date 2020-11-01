Тимати рассказал о липовых лидерах музыкальных рейтингов

В очередной раз Тимур Юнусов обвинил музыкальные топы в продажности.

Рэпер остался недоволен рейтингом музыкальных новинок на онлайн-площадках.

К Apple Music у него нет претензий. Там его новая композиция "Rolls Royce", исполненная вместе с Кридом и Джиганом, занимает лидирующую позицию.

Сомнения рэпера вызвало то, что, по версии iTunes, первое место заслужила Рита Дакота со своей "Колыбельной".

Исполнительница с радостью обратилась к подписчикам, рассказывая о своём достижении, уверив, что честно заслужила такую оценку.

"Сама, без посева, рекламы, пиара", — объяснила Дакота поклонникам.

Тимати не называет никаких имён, однако интернет-пользователи предположили, что он кинул "камень в огород" Дакоты.

Рэпер обратил внимание именно на iTunes. Тимати указал, что такое достижение стоит недорого.

По словам Юнусова, купить себе первое место в рейтинге обойдётся всего лишь в 20 тысяч рублей.