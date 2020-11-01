В очередной раз Тимур Юнусов обвинил музыкальные топы в продажности.
Рэпер остался недоволен рейтингом музыкальных новинок на онлайн-площадках.
К Apple Music у него нет претензий. Там его новая композиция "Rolls Royce", исполненная вместе с Кридом и Джиганом, занимает лидирующую позицию.
Сомнения рэпера вызвало то, что, по версии iTunes, первое место заслужила Рита Дакота со своей "Колыбельной".
Исполнительница с радостью обратилась к подписчикам, рассказывая о своём достижении, уверив, что честно заслужила такую оценку.
"Сама, без посева, рекламы, пиара", — объяснила Дакота поклонникам.
Тимати не называет никаких имён, однако интернет-пользователи предположили, что он кинул "камень в огород" Дакоты.
Рэпер обратил внимание именно на iTunes. Тимати указал, что такое достижение стоит недорого.
По словам Юнусова, купить себе первое место в рейтинге обойдётся всего лишь в 20 тысяч рублей.
"Я угадал твой тариф? Никогда не бери на себя то, что априори не вывезешь", — обратился Тимати к тому, кто, по его мнению, подкупил iTunes.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.