Собчак не перестают угрожать воинствующие исламисты

Журналистка по-прежнему получает угрозы в свой адрес.

Шквал ненависти Собчак навлекла на себя из-за высказывания по поводу того, что карикатуры на пророка Мухаммеда являются проявлением свободы слова.

Собчак в одном из своих постов Instagram написала, что считает президента Франции Эммануэля Макрона героем за то, что он не побоялся высказаться по поводу смерти учителя истории, который показывал на уроках детям карикатуры на пророка Мухаммеда.

Журналистке таких слов не простили, поэтому любой пост в социальных сетях заполняют гневные комментарии.

Некоторые нападки приобретают форму прямых угроз Ксении Анатольевне и её близким.

Не останавливают комментаторов даже предупреждения о том, что все они будут проверены ФСБ России на предмет связи с экстремистскими и террористическими организациями. Впрочем, по большей части Собчак грозят не физической расправой, а адскими муками.