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Дом Софии Ротару в Крыму обокрали

Недвижимость на Крымском полуострове "хуторянка" российской эстрады приобрела ещё во времена СССР.

Дом Софии Ротару в Крыму обокрали

Врачи посоветовали страдающей от туберкулёза певице перебраться на морское побережье, чтобы дышать солёным воздухом моря.

Дом советской постройки даже по нынешним временам оценивается как элитная недвижимость. Особняк площадью 400 квадратных метров в свое время посещали все украинские лидеры. Не бывал в нём только Владимир Зеленский.

Ротару не видели в своих крымских владениях уже несколько лет. Как только Крым стал наш, певица почему-то охладела к своей приморской недвижимости.

В особняке в настоящее время проживает только прислуга. Шикарный дом Ротару привлёк внимание злоумышленников. Воры пробрались в богатые интерьеры певицы украинского происхождения и вынесли оттуда имущество на 6 миллионов рублей.

Владелец недвижимости, расположенной по соседству с домом Ротару, рассказал, что несколько лет назад по посёлку ходили оперативники и искали свидетелей происшествия.

73-летняя исполнительница решила расстаться со своим домом в Крыму. Особняк выставлен на продажу.

Риелторы предполагают, что в условиях, когда цены на недвижимость на полуострове возросли в разы, это будет выгодной реализаций.

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