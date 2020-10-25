Пол Маккартни загадал поклонникам ребус, намекая на новый альбом

Основатель группы The Beatles собирается повторить творческое свершение сорокалетней давности.

Фанаты музыкальной легенды находятся в предвкушении выпуска нового альбома.

О том, что сборник скоро увидит свет, Маккартни дал понять, опубликовав в своём Twitter-аккаунте несколько загадочных снимков.

По предметам, изображенным на фото, поклонники участника культовой группы The Beatles пытаются понять, как будет называться новый альбом музыканта.

Так как на одной из картинок изображены три цветка, любители музыки предположили, что сборник песен получит название McCartney III.

Так назывался первый сольный альбом Маккартни, выпущенный им в 1980 году.