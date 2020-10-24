Пётр Первый вселился в Дмитрия Дюжева

Дмитрий Дюжев в гостях шоу Ивана Урганта очень эмоционально рассказал о том, как он вживался в роль императора Петра Первого.

Актёр накануне премьеры многосерийного фильма "Тобол", в котором Дюжеву посчастливилось сыграть роль Петра Первого, поведал о том, через что ему пришлось пройти, чтобы почувствовать себя прогрессивным Императором Всероссийским, прорубившим "окно в Европу".

Интернет-пользователи пошутили, что Дюжев, вероятно, применил запрещённые вещества, та как его рассказ о новой работе в фильме был чрезмерно эмоциональным.

Актёр, сильно жестикулируя, рассказал, что, приложившись к отпечатку руки первого российского Императора, он заметил, что ладони их совершенно идентичны.

Ургант предположил, что Дюжева в момент, когда он "дал Петру петушка", прожгла молния.

Актёр не стал отрицать, что увидел в этом совпадении почти мистическую подоплёку.

"Я думал о настоящей жизни этого человека. Я научился ходить маленькой ножкой, я научился ходить с тростью, и он мне снился", — рассказал Дюжев Урганту, который в этот момент очень был похож на психоаналитика, выслушивающего рассказа пациента.

Поведение Дюжева удивило поклонников актёра. Такого экзальтированного кумира они еще не видели.