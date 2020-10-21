Сергей Жуков рассказал, как воспитывает детей

Экс-солист группы "Руки вверх" признался, что в детстве у него были иные взгляды на воспитание детей.

Певец не хотел копировать традиционные родительские цитаты, однако шаблоны воспитания периодически применяет к своим детям… Однако сейчас Сергей может произнести:

"А ты через "не хочу","Посмотрим на твое поведение", "Пока не доешь, из-за стола не выйдешь".

Певец признает, что родительский взгляд чаще пересиливает в нем его детские стремления. Свои размышления он проиллюстрировал новым снимком в аккаунте в Instagram. На нем младший сын шалит, а старшие явно порицают его поведение.

Подписчики Сергея удивились его размышлениям. Певец был известен как хранитель семейных ценностей и любящий отец, производящий впечатление мягкого родителя.