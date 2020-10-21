Актриса Светлана Крючкова попала в больницу

О своей госпитализации сообщила сама народная артистка РСФСР.

Актриса, сыгравшая ученицу вечерней школы трудовой молодёжи в фильме "Большая перемена", лечилась в одной из больниц Санкт-Петербурга.

70-летняя актриса не стала раскрывать причину своей госпитализации, сказала только о пребывании в клинике.

Ранее СМИ сообщали, что у Светланы Крючковой диагностировали онкологические заболевание. Женщина долго боролась с раком.

Несмотря на проблемы со здоровьем, знаменитая актриса советского кино до сих не бросает съёмки в фильмах.

Крючкова поспешила успокоить поклонников, сказав, что в настоящий момент её жизни ничего не угрожает.