Филипп Киркоров рассказал, что привык радовать своих наследников дорогими подарками. Недавно он подарил сыну Мартину автомобиль за 30 миллионов рублей.
По его словам, сейчас в гараже стоит новый Rolls-Royce, который принадлежит его сыну. Также Киркоров сообщил, что уже готов засватать своего сына.
"У нас уже большой спрос на это. Особенно у Мартина", — утверждает певец.
Примечательно, что Мартину сейчас всего восемь лет. Мальчик уже мечтает о том, чтобы вырасти и лично сесть за руль люксового авто.
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