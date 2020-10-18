Киркоров подарил сыну авто за 30 миллионов рублей

Филипп Киркоров рассказал, что привык радовать своих наследников дорогими подарками. Недавно он подарил сыну Мартину автомобиль за 30 миллионов рублей.

По его словам, сейчас в гараже стоит новый Rolls-Royce, который принадлежит его сыну. Также Киркоров сообщил, что уже готов засватать своего сына.

"У нас уже большой спрос на это. Особенно у Мартина", — утверждает певец.

Примечательно, что Мартину сейчас всего восемь лет. Мальчик уже мечтает о том, чтобы вырасти и лично сесть за руль люксового авто.