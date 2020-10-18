Чтобы не увели. Ковальчук привела Чумакова на награждение в "пижаме"

Бывшая солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук и финалист проекта "Народный артист" певец Алексей Чумаков признаны лучшей "Парой пятилетия". Этим титулом звёздную чету наградил журнал "ОК!".

На награждении Ольга Бузова, которую называют русской Сарой Джессикой Паркер "на минималках", была одета в элегантное черное платье с жабо и кружевом. Алексей Чумаков облачился в неряшливого вида костюм. Кто-то из интернет-пользователей даже пошутил, глядя на наряд певца.

"Его с постели подняли? В пижаме стоит…", — острили люди, не умеющие оценить авангардные направления современной моды. "Прикид Чумакова выглядит так, будто он в нём на стройке работал, а потом еще неделю по подъездам ночевал", — шутили интернет-остряки. "Она его так одела, чтоб его не увели. Вот в чём секрет крепкий брачных уз", — предположили фолловеры.

Красивая пара вполне заслужила такую награду. В браке Юлия и Алексей состоят уже 7 лет. Их роман начался задолго до свадьбы, поэтому крепость данного союза проверена временем. В 2017 году у пары появился первенец — дочь Амелия, которую супруги пока тщательно скрывают от посторонних глаз.