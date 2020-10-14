Анатолий Вассерман считает, что инфаркт лучше, чем инсульт

Анатолий Вассерман стал гостем эфира программы "Однажды…" канала НТВ.

Там мужчина сделал ряд признаний. Как оказалось, с 16 лет он следует обету целомудрия, который планирует нарушить, только если других мужчин на Земле не останется.

Своё наследство он решил передать родственникам. Кроме того, гость поделился и проблемами.

"Я чувствую, что уже не тот, каким был прежде. Мой отец постоянно напоминает, что мне следовало бы заниматься физкультурой, но, к сожалению, я для этого слишком ленив. Если смотреть на мою родню, то мне еще лет 15 придется прожить. А это не так много, чтобы тратить время на физкультуру. Думаю, что умру от инфаркта или инсульта. Я бы выбрал инфаркт", — резюмировал он.

Обстоятельства ухудшает то, что Анатолий Вассерман домосед, предпочитающий уют родного угла шуму мегаполиса.