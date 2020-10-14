Олег Газманов ощутил себя есаулом, сидя на осле

Главный "есаул" страны вновь оказался на коне, на этот раз в прямом смысле этого слова. Звезда отечественного шоу-бизнеса оседлал скульптуру, изображающую крымского ослика.

Судя по скульптуре, символ Крыма был специально создан для таких фотографий.

"Последний день отпуска. Завтра домой!" — лаконично подписал пост Олег Газманов, поблагодарив за удачный снимок свою супругу.

В комментариях певец также ответил на вопросы своих подписчиков и пожаловался, что его отдых пролетел слишком быстро.

Поклонники любят и ценят его открытость и искренность. Доказательством этого служат их тёплые пожелания.