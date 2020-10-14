Главный "есаул" страны вновь оказался на коне, на этот раз в прямом смысле этого слова. Звезда отечественного шоу-бизнеса оседлал скульптуру, изображающую крымского ослика.
Судя по скульптуре, символ Крыма был специально создан для таких фотографий.
"Последний день отпуска. Завтра домой!" — лаконично подписал пост Олег Газманов, поблагодарив за удачный снимок свою супругу.
В комментариях певец также ответил на вопросы своих подписчиков и пожаловался, что его отдых пролетел слишком быстро.
Поклонники любят и ценят его открытость и искренность. Доказательством этого служат их тёплые пожелания.
"Вы так хорошо выглядите, дай Бог вам здоровья крепкого и теперь с новыми силами домой. Крым — это здорово: такая природа, такой климат", — пишут поклонники народного артиста.
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Последний день отпуска 😪😪😪Завтра домой! #отпуск #путешествие #мриярезорт #крым #марусялучшийфотограф
Астролог планирует открыть своё шоу.