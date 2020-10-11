Известная модель Ким Кардашьян пожертвовала один миллион долларов в поддержку жителей Нагорного Карабаха.

Звезда соцсетей призвала всех неравнодушных поддержать население региона, где идут боевые действия.

"Мои мысли и молитвы с храбрыми мужчинами, женщинами и детьми. Я хочу, чтобы все помнили, что, несмотря на разделяющие нас расстояния, мы не ограничены границами и являемся одной глобальной армянской нацией", — написала Кардашьян.