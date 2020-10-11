Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Иранский вице-президент заразился коронавирусом
На российском сегменте МКС починили туалет
На следующей неделе в Москве станет холоднее
В центре Минска начали задерживать людей
Вирусолог объяснил, почему в России нет второй волны коронавируса
Ибрагимович возобновил тренировки после выздоровления от коронавируса
Путин рассказал о рисунках и подарках от внуков
Назван способ распознать педофила в окружении ребёнка
Баку: удар по Гяндже был нанесён армянской ракетой "Точка-У"

Лолита возобновила концертную деятельность, несмотря на пандемию

Лолита заново училась общаться со зрителями со сцены после долгого перерыва.

Лолита возобновила концертную деятельность, несмотря на пандемию

Лолита Милявская, которая недавно обращалась к поклонникам с просьбой соблюдать меры безопасности (носить маски, рассаживаться в шахматном порядке) на концерте, отчиталась о том, как всё прошло.

"Это было сложно психологически: петь первый сольный концерт после перерыва с апреля. И "Крокус" — не самая простая площадка для начала.⁣⁣ Но всё изменяет зритель и близкие друзья, силы и уверенность, что всё, что происходит в последнее время, неизменно закончится и останется воспоминанием, в котором главное — Любовь!⁣⁣

Моя Подруга Анита (Цой) вчера сказала: "Ты живёшь на сцене, тебе там комфортней, чем в жизни". И права, моя родная!" — откровенно призналась певица в своем аккаунте в Instagram.

Согласимся, что столь долгий перерыв может выбить из колеи любого человека, однако, по мнению подписчиков, Лолита выступила достойно.

"Любим Вас! Спасибо за эмоции! Концерт был потрясающий. А Вы - красавица! Красивы внешне, красивы творчески, красивы душой", — комментируют подписчики, побывавшие на концерте Милявской.

Последние материалы
Против протестующих в Минске применили водомёты
Ким Кардашьян пожертвовала миллион долларов Нагорному Карабаху
Лолита возобновила концертную деятельность, несмотря на пандемию
Иранский вице-президент заразился коронавирусом
На российском сегменте МКС починили туалет
На следующей неделе в Москве станет холоднее
В центре Минска начали задерживать людей
Блогер Ида Галич оценила "прелести" системы здравоохранения
Вирусолог объяснил, почему в России нет второй волны коронавируса
Ибрагимович возобновил тренировки после выздоровления от коронавируса
Популярное
Власть
Путин подшутил над Жириновским

Президент России Владимир Путин подшутил над лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Путин подшутил над Жириновским
Политолог: Лукашенко готов к трансферу власти
Новости Белоруссии
Политолог: Лукашенко готов к трансферу власти
Общество
В квартире Валентины Легкоступовой нашли ещё одну важную улику
Хабаровск
В Хабаровске впервые разогнали протестную акцию за Фургала
Василий Амирджанов Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Рассекреченные списки: ЦРУ планировало убийства молниями Игорь Буккер Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова
Комментарии
Министр иностранных дел Турции прибыл в Баку
Нагорный Карабах законно вышел из Азербайджанской ССР
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Вклад Пашиняна в новую войну
Против России и "Газпрома": названа главная цель политики Трампа в Европе
Чего точно не будет с выборами в России в ближайшем будущем
Путину предложили учредить в России монархический строй
Почему в "сопротивлении маскам" нет ничего нового
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников