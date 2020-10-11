Лолита возобновила концертную деятельность, несмотря на пандемию

Лолита заново училась общаться со зрителями со сцены после долгого перерыва.

Лолита Милявская, которая недавно обращалась к поклонникам с просьбой соблюдать меры безопасности (носить маски, рассаживаться в шахматном порядке) на концерте, отчиталась о том, как всё прошло.

"Это было сложно психологически: петь первый сольный концерт после перерыва с апреля. И "Крокус" — не самая простая площадка для начала.⁣⁣ Но всё изменяет зритель и близкие друзья, силы и уверенность, что всё, что происходит в последнее время, неизменно закончится и останется воспоминанием, в котором главное — Любовь!⁣⁣ Моя Подруга Анита (Цой) вчера сказала: "Ты живёшь на сцене, тебе там комфортней, чем в жизни". И права, моя родная!" — откровенно призналась певица в своем аккаунте в Instagram.

Согласимся, что столь долгий перерыв может выбить из колеи любого человека, однако, по мнению подписчиков, Лолита выступила достойно.