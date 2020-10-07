Гарик Харламов в своем Instagram опубликовал фрагмент видео со съемок нового сериала. "Немного закадрового контента", — написал Гарик и предложил обсудить первые серии комедии про "попаданца".
Зрители в целом положительно оценивают новое творческое детище ТНТ. Хорошим знаком для сериала является то, что фразы из фильма быстро расходятся на цитаты.
С первой серии стало очевидно, что многосерийная картина подражает бессмертной классике отечественного кинематографа — фильму "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая.
Создатели фильма не скрывают вторичной природы своего творения и даже разбросали по фильму легко считывающиеся "пасхалки". С балкона московской многоэтажки герой Харламова, окидывая взором небоскребы, говорит: "Срамота" (вместо царского в оригинале — Красота-то какая! Лепота!). В сериале та же коллизия — рассеянный изобретатель, которого хочет бросить жена, скандальный сосед кляузник и т. д.
Позаимствовали в сериале и темы из фильма "Назад в будущее". В гусаре Харламова легко узнается рыцарь из французской комедии с Жаном Рено "Пришельцы".
Синтез всех известных фильмов, однако, получился весьма остроумным. Хотя зрители и отмечают, что в сериале много пошлости, фильм претендует на оригинальность. В нем даже есть юмор интеллектуального плана. Например, клад, зарытый в стене гусарской усадьбы, представляет собой слитки алюминия. "Люминь — царь металлов", — шутка зашла тем, кто в теме.
"Смотрится легко и непринужденно, крылатые фразы и присказки выглядят особенно ржачно из уст Гарика", — пишут интернет-пользователи.
"Бред конечно, но смешно. Спасибо Гайдаю наверно за идею", — комментируют пост подписчики Харламова.
В принципе этот сериал и интересный-то только благодаря Харламову. Те, кто не любит ТНТ и не переносит Харламова, проходите мимо, чтобы не расстраиваться, — дают советы те, кто нашел время посмотреть первые серии сериала "Гусар".
"Радует, что многим зашло. Приятного просмотра", — пишет в своем Instagram-аккаунте Харламов.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?