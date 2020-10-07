Сериал "Гусар" с Гариком Харламовым в главной роли разобрали на цитаты

Гарик Харламов в своем Instagram опубликовал фрагмент видео со съемок нового сериала. "Немного закадрового контента", — написал Гарик и предложил обсудить первые серии комедии про "попаданца".

Зрители в целом положительно оценивают новое творческое детище ТНТ. Хорошим знаком для сериала является то, что фразы из фильма быстро расходятся на цитаты.

С первой серии стало очевидно, что многосерийная картина подражает бессмертной классике отечественного кинематографа — фильму "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая.

Создатели фильма не скрывают вторичной природы своего творения и даже разбросали по фильму легко считывающиеся "пасхалки". С балкона московской многоэтажки герой Харламова, окидывая взором небоскребы, говорит: "Срамота" (вместо царского в оригинале — Красота-то какая! Лепота!). В сериале та же коллизия — рассеянный изобретатель, которого хочет бросить жена, скандальный сосед кляузник и т. д.

Позаимствовали в сериале и темы из фильма "Назад в будущее". В гусаре Харламова легко узнается рыцарь из французской комедии с Жаном Рено "Пришельцы".

Синтез всех известных фильмов, однако, получился весьма остроумным. Хотя зрители и отмечают, что в сериале много пошлости, фильм претендует на оригинальность. В нем даже есть юмор интеллектуального плана. Например, клад, зарытый в стене гусарской усадьбы, представляет собой слитки алюминия. "Люминь — царь металлов", — шутка зашла тем, кто в теме.