Принявший ислам Сергей Романович отказался от карьеры актёра

Актер, известный по фильмам "Ольга", "Чернобыль. Зона отчуждения", отказывается от съемок по мировоззренческим и религиозным соображениям.

Актёр сейчас зарабатывает на жизнь рекламой в Instagram, YouTube. Он также успешно занимается образовательными проектами, мотивируя интернет-пользователей на создание личного бренда.

Работу в кино Сергей сравнил с нездоровыми любовными отношениями.

"Без него плохо, но с ним еще хуже", — объяснил Романович свое отношение к кино.

Сергей рассказал, что временами на него накатывает тоска, так как он скучает по прошлой работе, однако находит в себе силы не возвращаться туда, откуда ушёл.

Особенно тяжело, по признанию Сергея, ему дался отказ от участия в проекте Александра Цекало, где ему предлагали сыграть роль Остапа Бендера. Партнером актёра должен был быть его кумир Сергей Безруков.

Больших усилий воли от него потребовалось, чтобы отвергнуть столь заманчивое предложение.

Сергей проживает сейчас в Стамбуле. Экс-актёр женился, у него родился ребенок.



