Новорождённый - четвёртый по счёту сын Яны Рудковской и второй совместный ребёнок от брака с Плющенко.
45-летняя Яна Рудковская рассказала, что послушалась совета Филиппа Киркорова, который призвал её не мучить немолодой организм и воспользоваться услугами суррогатной матери. Опытный в вопросах деторождения Киркоров, по словам Рудковской, заставил её отказаться от безрезультатных попыток зачать ребенка самостоятельно.
Яна прибегла к методу, который набирает популярность среди звёзд отечественного шоу-бизнеса. Итогом современных чудес перинатологии стало рождение мальчика.
"Теперь у меня четыре сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко", — написала Рудковская в своем Instagram.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".