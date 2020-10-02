У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился сын

Новорождённый - четвёртый по счёту сын Яны Рудковской и второй совместный ребёнок от брака с Плющенко.

45-летняя Яна Рудковская рассказала, что послушалась совета Филиппа Киркорова, который призвал её не мучить немолодой организм и воспользоваться услугами суррогатной матери. Опытный в вопросах деторождения Киркоров, по словам Рудковской, заставил её отказаться от безрезультатных попыток зачать ребенка самостоятельно.

Яна прибегла к методу, который набирает популярность среди звёзд отечественного шоу-бизнеса. Итогом современных чудес перинатологии стало рождение мальчика.