Актеры протестуют против призыва Собянина сидеть дома

Актеры и руководители крупнейших театров России растеряны и не знают, как выстроить работу в период пандемии.

Сразу несколько маститых российских актеров высказали свое мнение в ответ на призыв Собянина сидеть дома.

"Если человеку исполняется 65 лет — это не значит, что его надо сажать дома. Особенно это касается работников театров, актеров. Мы же не можем сидеть дома и играть спектакли дистанционно", — высказал свое мнение Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра 85-летний Юрий Соломин.

Остальные театральные деятели не менее озабочены ситуацией.

А вообще, конечно, сейчас ничего не поймешь. Например, говорят: зрителям нужно во время спектакля сидеть в масках. И мы их предупреждаем об этом. Но это же физически трудно — просидеть в зале несколько часов в маской на лице! Или необходимо рассаживать людей в шахматном порядке, — сказал руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт.

В театрах страны, работа которых и без того в этом году была скомкана из-за коронавируса, отменяют масштабные мероприятия.