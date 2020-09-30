Юлия Меньшова: "Окончательно мимикрирую под маму Дяди Фёдора"

Актриса, которая озвучивает маму Дяди Федора в новых сериях мультфильма "Простоквашино", стала внешне походить на своего рисованного героя.

Юлия выложила на своей странице Instagram фото в очках и поиронизировала на счет своего нового образа.

"Окончательно мимикрирую под маму Дяди Федора, которую озвучиваю в новых сериях мультфильма "Простоквашино". Купила вот себе новую оправу. Тот факт, что я больная, и меня просто нельзя впускать в магазины оптики, потому что я сразу же начинаю скупать все, не зная удержу, и скоро их уже некуда будет складывать — даже не обсуждается. Но сами очки все-таки классные же, да? Ну и как тут было удержаться?" — пишет Юлия под фото, где она запечатлена в очках в квадратной оправе.

Подписчики с пониманием отнеслись к женской слабости Юлии Меньшовой, а именно к тяге приобретать новые оправы для очков, отметив, что настоящая актриса всегда глубоко проникает в образ своего героя, даже если этот герой мультипликационный.

Юлия действительно подарила свой голос маме Дяде Федора, озвучивая в числе прочих актеров один из любимых в нашей стране мультфильмов, который получил современное продолжение.