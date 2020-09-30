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Общественность отнеслась с пониманием к браку Михаила Шуфутинского

Исполнитель хита "3 сентября" в третий раз вступил в брак.

Общественность отнеслась с пониманием к браку Михаила Шуфутинского

На этот раз избранницей Шуфутинского стала хореографическая артистка Светлана Юразова, которая моложе певца на 30 лет.

Женитьба народного шансонье выглядит вполне пристойно. 72-летний вдовец, проживший в законном браке с предыдущей супругой четверть века, выбрал в жёны не юную девушку, а вполне зрелую женщину.

С 43-летней Светланой Юразовой исполнителя долгое время связывало творческое сотрудничество. Красивая блондинка растопила сердце безутешного вдовца.

Примечательно, что сыновья Шуфутинского не имеют ничего против нового брака отца. Поклонники заслуженного артиста России отмечают, что Михаил Захарович неплохо выглядит. Певец похудел и привёл себя в форму.

Пользователи Сети комментируют изменения в личной жизни певца.

"Всегда обращал внимание на соблазнительную подтанцовку Шуфутинского. Тут кто угодно голову потеряет".

"Не 25-летнюю же в жены взял, как это принято. Ну да, моложе, но не девочка, а мудрая женщина уже", — пишут пользователи Сети.

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