Посмотреть эту публикацию в Instagram
💃🏼🕺🏻😀 #танго #елизаветагалкина
Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео зажигательно танго с дочерью Лизой.
Юморист показал дочери несколько движений, пояснил суть танца, после чего они закружились по комнате.
Поклонники отметили способности семилетней Лизы Галкиной к хореографии. Кроме того, они были восхищены Максимом, отметив, что он очень хороший отец.
Максим Галкин и Алла Пугачёва делают всё, чтобы воспитать дочь и сына разносторонними личностями.
Их дети изучают иностранные языки, точные науки. Кроме того, они занимаются танцами и плаванием.
Ранее своем Instagram-аккаунте Максим Галкин опубликовал видео, на котором первоклассники Лиза и Гарри с утра атакуют отца. Артист рассказал о том, как нелегко быть отцом первоклашек.
Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".