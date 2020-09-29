Максим Галкин станцевал зажигательное танго с дочерью Лизой

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💃🏼🕺🏻😀 #танго #елизаветагалкина Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Сен 2020 в 2:29 PDT

Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео зажигательно танго с дочерью Лизой.

Юморист показал дочери несколько движений, пояснил суть танца, после чего они закружились по комнате.

Поклонники отметили способности семилетней Лизы Галкиной к хореографии. Кроме того, они были восхищены Максимом, отметив, что он очень хороший отец.

Максим Галкин и Алла Пугачёва делают всё, чтобы воспитать дочь и сына разносторонними личностями.

Их дети изучают иностранные языки, точные науки. Кроме того, они занимаются танцами и плаванием.

Ранее своем Instagram-аккаунте Максим Галкин опубликовал видео, на котором первоклассники Лиза и Гарри с утра атакуют отца. Артист рассказал о том, как нелегко быть отцом первоклашек.