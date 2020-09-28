Следующие несколько дней Алёна Водонаева планирует провести дома, поскольку она удалила два зуба мудрости. Сейчас у телеведущей сильно опухла щека. Своими ощущениями она решила поделиться с подписчиками.

"Глотать чуть-чуть больно. Это, пожалуй, большее, что меня беспокоит. Задеты все ткани. Горло тоже все ноет. Отек, говорят, будет держаться два-три дня. Это нормально. Странно, что с одной стороны, потому что вторая сторона не дала никакой реакции. Я ничего не чувствую, как будто там ничего не выдрали. Хотя я сама видела этот зуб", — написала Водонаева в Instagram.