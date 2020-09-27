Это воскресенье певица решила посвятить родным, друзьям и… спорту.
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Из меня, конечно, футболист 😂😂😂 Тёплые деньки стараемся больше быть на свежем воздухе. 🍁🍂🌞#семья #друзья #хорошеенастроение #осень2020
В элегантном пиджаке и свободных брюках Валерия вышла на футбольное поле и ударила ногой по мячу. Модный лук не помешал ей попасть в ворота.
"Из меня, конечно, футболист… Тёплые деньки стараемся больше быть на свежем воздухе", — поскромничала звезда отечественного шоу-бизнеса и призналась, что у нее хорошее настроение.
Поклонники Валерии оценили ее задор.
"Пусть в футбол лучше Валерия играет, а не наши раздолбаи", — пошутили подписчики.
"Супер Валерия, вы такая классная девочка ", — не поскупились интернет пользователи на приятные комплименты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Валерия собирается отправится в страну горцев.
Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.