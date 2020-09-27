Валерия забила гол

Это воскресенье певица решила посвятить родным, друзьям и… спорту.

В элегантном пиджаке и свободных брюках Валерия вышла на футбольное поле и ударила ногой по мячу. Модный лук не помешал ей попасть в ворота.

"Из меня, конечно, футболист… Тёплые деньки стараемся больше быть на свежем воздухе", — поскромничала звезда отечественного шоу-бизнеса и призналась, что у нее хорошее настроение.

Поклонники Валерии оценили ее задор.

"Пусть в футбол лучше Валерия играет, а не наши раздолбаи", — пошутили подписчики. "Супер Валерия, вы такая классная девочка ", — не поскупились интернет пользователи на приятные комплименты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Валерия собирается отправится в страну горцев.