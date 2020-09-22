Вдова Коби Брайанта выгнала мать из дома

Смерть баскетболиста Коби Брайанта стала большим ударом не только для мирового спорта, но и для его жены Ванессы.

После трагедии супруга спортсмена признавалась, что живёт только ради детей. Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь. Ванесса сейчас воспитает ещё троих детей баскетболиста.

Недавно стало известно, что Ванесса выгнала из дома родную мать. Подробности неизвестны, однако мать девушки дала интервью испанскому телеканалу, в котором сообщила, что дочь выставила её за дверь.