Юрист: дело Михаила Ефремова могут пересмотреть

Дело Михаила Ефремова можно обратно вернуть в прокуратуру и добиться пересмотра приговора. Об этом сообщила юрист Наталья Моросникова.

По её мнению, поводом для этого может стать неприемлемое поведение адвокатов обеих сторон.

"Нужно попытаться вернуть дело в прокуратуру и затем на новое рассмотрение. А начать надо с "дисциплинарок" по обоим защитникам. Например, адвокат потерпевших не имел права представлять их интересы, потому что к нему сначала обратился артист. А обращение уже считается консультацией…" — утверждает адвокат.

Моросникова считает, что право Ефремова на защиту было нарушено из-за наличия непогашенной судимости у Эльмана Пашаева на момент получения им адвокатского статуса.