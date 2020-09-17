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Сын Тарзана и Королёвой переживает измену отца

Сын Наташи Королёвой и Тарзана Архип Глушко отреагировал скандал в семье и опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором кратко описал своё психологическое состояние.

Напомним, что ранее бодибилдер и стриптизёр Сергей Глушко публично признался в том, что он изменил своей супруге Наташе Королёвой. По его словам, это произошло под воздействием запрещённых веществ.

Артист подчеркнул, что не хочет быть "вторым Ефремовым", поэтому признаёт свою вину. Тарзан отметил, что отвечать за свои действия он будет только перед Богом и своей законной женой.

Семейный конфликт не мог не затронуть сына звёздной пары Архипа.

На своей странице он написал, что сейчас его лекарство — музыка. 

"Медитирую музыкой. Вдох, выдох — и ты в раю", — пишет он.

Стоит напомнить, что сейчас Архип Глушко пытается пробиться в шоу-бизнес. Он выступает под псевдонимом Архип Grek.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Тарзан удалил из Instagram видеопризнание в измене Королёвой.

 

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