Азиза опровергла слухи о том, что её бывший охранник убил Талькова

Популярная узбекская и российская эстрадная певица Азиза опровергла слухи, что её бывший охранник Игорь Малахов мог убить Игоря Талькова. Артистка заявила, что это абсурд.

Напомним, что убийство рок-музыканта Игоря Талькова произошло в октябре 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

Против Игоря Малахова, который в то время был охранником Азизы, возбудили уголовное дело. Но когда стали известны результаты экспертизы, то выяснилось, что последним в Талькова стрелял коммерческим директор певца — Валерий Шляфман, который спустя несколько месяцев эмигрировал в Израиль.

В своём интервью Азиза заявила, что все обвинения в адрес её избранник являются беспочвенными и абсурдными.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Азиза отменила свадьбу со своим избранником Давидом Григоряном, так как стало известно о его флирте с участницей телевизионного проекта "Дом-2" Яной Шафеевой.