Азиза отменила свадьбу, узнав об измене возлюбленного

Российская эстрадная певица Азиза отменила свадьбу со своим избранником Давидом Григоряном, так как буквально на днях стало известно о его флирте с участницей телевизионного проекта "Дом-2" Яной Шафеевой.

По словам подруги певицы Анике, мужчина изменил Азизе.

Сейчас 56-летняя артистка находится в подавленном состоянии и очень переживает из-за всего, что произошло. Ей пришлось приостановить пошив свадебного платья, хотя оно уже было почти готово. Стоит напомнить, что стоимость наряда составила 11 млн рублей. Ранее сообщалось, что свадебное платье по заказу Азизы было украшено несколькими килограммами драгоценных камней Сваровски.

"Азиза сказала, что не хочет выходить замуж за этого человека. Она рассталась с ним. Считает Давида настоящим предателем", — рассказала подруга исполнительницы эстрады.

Когда Азиза узнала, что любимый мужчина изменил ей, то сразу вернулась в Москву из Петербурга, где находилась на гастролях. Сейчас певицу поддерживают близкие и друзья.