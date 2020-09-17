Жена Петросяна опровергла слухи о суррогатном материнстве

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram ответила на вопросы подписчиков о материнстве.

Брухунова развеяла слухи о том, что они обращались за услугами к суррогатной матери.

"Шифровка — моё второе имя. Я считаю, что в такой период женщина и её семья должны находиться в тишине", — объяснила она тот факт, что в её аккаунте отсутствовали фото во время беременности. "Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами, о которых вы говорите", — подчеркнула Брухунова.

Напомним, что юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко расстались в конце 2018 года. Источники, близкие к окружению пары, сообщили, что Петросян состоит в романтических отношениях со своей 31-летней помощницей.

В конце прошлого года стало известно о их свадьбе. В марте этого года в СМИ появилась информации о том, что у супругов родился ребёнок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петросян впервые показал сына от Брухуновой.