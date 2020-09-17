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Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я - мама! P.S Я благодарна всем, кто заметив мои ооочень свободные платья не подал вида и оставлял в зоне комфорта. Тем, кто смекнул, что фото в ленте Instagram годичной давности и на смену снимкам в рост пришли портреты «молочного» плана не моргнув глазом писали добрые слова на отвлечённые темы. Спасибо всем, кто догадался, но деликатно смолчал. Это было не самое простое для меня время, но, бесконечно счастливое!
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram ответила на вопросы подписчиков о материнстве.
Брухунова развеяла слухи о том, что они обращались за услугами к суррогатной матери.
"Шифровка — моё второе имя. Я считаю, что в такой период женщина и её семья должны находиться в тишине", — объяснила она тот факт, что в её аккаунте отсутствовали фото во время беременности.
"Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами, о которых вы говорите", — подчеркнула Брухунова.
Напомним, что юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко расстались в конце 2018 года. Источники, близкие к окружению пары, сообщили, что Петросян состоит в романтических отношениях со своей 31-летней помощницей.
В конце прошлого года стало известно о их свадьбе. В марте этого года в СМИ появилась информации о том, что у супругов родился ребёнок.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петросян впервые показал сына от Брухуновой.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.