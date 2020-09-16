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Благодаря Дню Рождения Босса Муз-ТВ @muztv, но главное, Давнего и Настоящего Друга, Армана Давлетярова @arman_dav, мы снова были вместе!!!⠀ Мы обнимались и да, целовались!! Мы соскучились друг по другу!! У нас не такой большой круг, нас меньше, чем учителей и врачей. Вчера стало окончательно понятно, что мы Нуждаемся друг в друге! Сколько хороших неформальных слов было сказано Арману!! Сколько друг другу о музыке и о личном!!!⠀ Коллеги мои, Молодые и Зрелые!! Как я Вас ЛЮБЛЮ!!! Арман, Спасибо Тебе за этот очень Душевный Праздник!!! Ты в ❤️🙏‼️
Российская эстрадная певица Лолита Милявская на своей странице в Instagram опубликовала новое фото, которое поразило поклонников звезды.
Напомним, что артистке 56 лет. На снимке она запечатлена в чёрном платье, которое облегает её фигуру и подчёркивает формы. Певица похудела на 20 килограммов.
Фанаты Лолиты отмечают, что сейчас она выглядит так, как в начале своей карьеры. Лолита призналась, что ей помог похудеть врач-эндокринолог.
Пользователи осыпали знаменитость поздравлениями. Они отметили, что певица прекрасно выглядит и с каждым днём становится всё красивее и красивее.
Ранее Лолита рассказала, что у неё появился новый возлюбленный. Певица пока не называет его имени, но говорит, что ему 48 лет, и он уже состоялся в жизни.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.