Лолита восхитила поклонников стройной фигурой

Российская эстрадная певица Лолита Милявская на своей странице в Instagram опубликовала новое фото, которое поразило поклонников звезды.

Напомним, что артистке 56 лет. На снимке она запечатлена в чёрном платье, которое облегает её фигуру и подчёркивает формы. Певица похудела на 20 килограммов.

Фанаты Лолиты отмечают, что сейчас она выглядит так, как в начале своей карьеры. Лолита призналась, что ей помог похудеть врач-эндокринолог.

Пользователи осыпали знаменитость поздравлениями. Они отметили, что певица прекрасно выглядит и с каждым днём становится всё красивее и красивее.

Ранее Лолита рассказала, что у неё появился новый возлюбленный. Певица пока не называет его имени, но говорит, что ему 48 лет, и он уже состоялся в жизни.