Лолита впервые рассказала о своём новом избраннике

Популярная российская певица Лолита Милявская рассказала, на сколько лет новый поклонник моложе её.

Артистка продолжает скрывать его имя и не хочет о нём много говорить. Но всё же некоторые детали Лолита раскрыла.

"Мне 56 ему 48, я не считаю, что он парень, притом он состоялся в жизни. Он нормальный чувак. Да, моложе, мне не нужен дед старый. Блин, что я с ним делать буду. Я еще не дожила до возраста, когда я буду спать с дедом", — сказала Милявская.

Стоит напомнить, что Милявская уже пять раз была замужем. Её последним супругом был тренер Дмитрий Иванов. Но певица заявила, что брак с ним был фиктивным, так как Иванову были нужны только её деньги.

Ранее Лолита публично заявила, что требует за своё выступление 40 тысяч евро. Музыкант Юрий Лоза раскритиковал певицу за слишком высокие гонорары.