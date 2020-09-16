Перед тем, как сделать прививку от гриппа, Михаил Боярский должен был пройти медосмотр. Во время осмотра ему стало плохо. Но всё, к счастью, закончилось без серьёзных последствий.
"Друзья, у меня разрывается телефон от звонков журналистов. Действительно, в Петербурге отцу стало плохо, он "поплыл" на медосмотре перед прививкой от гриппа. Сейчас давление в норме. Прививку он сделал, все с ним в порядке. Передает всем привет!", — сообщил сын Михаила Сергеевича в "историях" своего Instagram.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.