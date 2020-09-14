Алена Водонаева дала совет подписчицам не обращать внимание на мужчин без собственной недвижимости. Она считает, что таких партнеров нельзя назвать надёжными.

"Надоели эти собаки бездомные. Хочешь женихаться и жить с женщиной — веди ее на свою территорию. И сыновей своих воспитывайте так, чтобы они знали, что такое ответственность. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут", — утверждает Водонаева.