Владимир Епифанцев больше не хочет заводить семью и детей

Четыре года назад Владимир Епифанцев развёлся с Анастасией Веденской. От брака у актёра осталось два сына.

Однако больше артист не хочет детей. Также он высказался против регистрации новых отношений. С новой возлюбленной Епифанцев встречается почти полгода.