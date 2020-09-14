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Владимир Епифанцев больше не хочет заводить семью и детей

Четыре года назад Владимир Епифанцев развёлся с Анастасией Веденской. От брака у актёра осталось два сына.

Однако больше артист не хочет детей. Также он высказался против регистрации новых отношений. С новой возлюбленной Епифанцев встречается почти полгода.

"Дело в том, что моя бывшая жена не приемлет мою нынешнюю девушку. Плюс пандемия. В общем, не случается у нас пока общения с детьми. Но я по этому поводу не грущу. Я вообще лишен этого чувства", — пояснил актёр.

"В эту дрянь я больше окунаться не хочу. Создавать ячейку общества в таком государстве, как наше, — мерзость, пакость и гадость. А зачем рожать детей? Чтобы из них солдат сделали и убили их? Или чтобы в школе им мозг промывали? Пока вокруг такая реальность, я детей больше не хочу!", — добавил Епифанцев.

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