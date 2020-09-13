Анна Седокова рассказала о своих впечатлениях после просмотра нового фильма Кристофера Нолана "Довод". Артистке картина "не очень понравилась".

"Мне, великому критику, кажется что режиссёр, думая о масштабном, забыл о важном. О самом главном, что движет нас, людей. И это не любовь, да, я это говорю. Это химия", — утверждает певица.

"Если бы главный герой хоть на секунду действительно заинтересовался героиней, а не прикрывался сюжетом "я должен спасти ее ребёнка", то, вероятно, мне было бы интереснее смотреть", — добавила Седокова.