Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эльман Пашаев получил гонорар от Михаила Ефремова в размере 11 миллионов рублей. Адвокат якобы получил эти деньги ещё до суда и обещал "отмазать" актёра от тюрьмы.
В интервью "Комсомольской правде" правозащитник опроверг эту информацию и сообщил, что не получал никаких денег за работу на артиста.
"Глупость и грязь. Пусть показывают мои расписки, тогда и поймете, что было на самом деле", — пояснил Пашаев.
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