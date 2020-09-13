Пашаев опроверг получение гонорара в 11 миллионов руб. от Ефремова

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эльман Пашаев получил гонорар от Михаила Ефремова в размере 11 миллионов рублей. Адвокат якобы получил эти деньги ещё до суда и обещал "отмазать" актёра от тюрьмы.

В интервью "Комсомольской правде" правозащитник опроверг эту информацию и сообщил, что не получал никаких денег за работу на артиста.