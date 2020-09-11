Российский ведущий Дмитрий Шепелев рад тому, что ушёл с Первого и ни капли не скрывает этого. Более того, он очень рад смене работы и надеется показать всё своему сыну.

"В 2020-м году у меня началась новая жизнь. Перед этим больше 10 лет работал на большом федеральном канале, на Первой кнопке страны, это была мечта вообще любого парня, который шел когда-то работать на телевидение. Начинаю новую программу "Ты как я" на ТНТ. Я абсолютно счастлив, потому что там шутки и дети, это то, чем я давно хочу заниматься… Мне было важно сыну показать и рассказать, чем я занимаюсь, познакомить с людьми, с которыми я работаю", — рассказал ведущий.