Ольгу Орлову раскритиковали за фото в откровенном купальнике

Бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова проводит свой отпуск в Турции. На своей странице в Instagram 42-летняя звезда выкладывает снимки на фоне местных пейзажей.

Новый кадр артистки, где она запечатлена в синем слитном купальнике, вызывал бурную реакцию пользователей соцсетей.

"О чем вы думаете перед сном?" — обратилась к поклонникам Орлова.

Мнения фолловеров разделились. Некоторые пришли в восторг от стройной фигуры артистки, а другие раскритиковали снимок, посоветовав Орловой быть скромнее и одеваться в соответствии со своим возрастом.

"Знаете, раньше я достаточно остро воспринимала многие вещи, потому что всех равняла по себе. Мне казалось, что если я поступаю определенным образом, — так должны поступать и другие", — написала Орлова в одном из своих постов.

Она отметила, что теперь намного спокойнее воспринимает чужие слабости.