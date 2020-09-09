Бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова проводит свой отпуск в Турции. На своей странице в Instagram 42-летняя звезда выкладывает снимки на фоне местных пейзажей.
Новый кадр артистки, где она запечатлена в синем слитном купальнике, вызывал бурную реакцию пользователей соцсетей.
"О чем вы думаете перед сном?" — обратилась к поклонникам Орлова.
Мнения фолловеров разделились. Некоторые пришли в восторг от стройной фигуры артистки, а другие раскритиковали снимок, посоветовав Орловой быть скромнее и одеваться в соответствии со своим возрастом.
"Знаете, раньше я достаточно остро воспринимала многие вещи, потому что всех равняла по себе. Мне казалось, что если я поступаю определенным образом, — так должны поступать и другие", — написала Орлова в одном из своих постов.
Она отметила, что теперь намного спокойнее воспринимает чужие слабости.
"У людей могут быть свои желания, ценности, взгляды и они не перестают быть хорошими людьми, если их мировоззрение не совпадает с моим. Другой вопрос: войдут ли эти люди в мой близкий круг общения или нет", — заключила знаменитость.
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