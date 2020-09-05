Иван Охлобыстин считает, что его друг Михаил Ефремов сделал всё для того, чтобы суд отправил его в тюрьму.
Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы вынесет артисту приговор за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова в результате ДТП. Ефремов находился за рулём пьяным.
"8 числа Мише Ефремову огласят приговор. Он все сделал, чтобы ему дали по максимуму. Кажется, он добился своего. Недаром сетовал, что смертную казнь отменили. Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен, Миша настаивает на том, что он уже умер. Для всех близких ему людей огромное горе. И чтобы там ни было, он был хорошим человеком и верным другом. 8 числа мы отправим на зону весомую часть своих сердец. Видимо, мы заслужили", — пояснил Охлобыстин.
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