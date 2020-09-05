Охлобыстин оплакивает "умершего" Ефремова

Иван Охлобыстин считает, что его друг Михаил Ефремов сделал всё для того, чтобы суд отправил его в тюрьму.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы вынесет артисту приговор за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова в результате ДТП. Ефремов находился за рулём пьяным.