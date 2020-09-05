Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Верка Сердючка выпустила новый альбом впервые за 12 лет
Эксперт: плохие воспоминания хранятся, но блокируются нашим мозгом
Тайфун выбросил на берег Приморья "корабль-призрак"
Тимур Валишев: общение в мессенджерах более полное и человечное
Россия включила Петра Порошенко в санкционный список
Конор Макгрегор агитирует голосовать за губернатора Пермского края
Глава ДНР приказал уничтожить инженерные укрепления ВСУ
Новые правила расчёта стоимости ОСАГО вступили в силу
Российский бизнесмен хочет отсудить миллионы у Наоми Кэмпбелл

Охлобыстин оплакивает "умершего" Ефремова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Иван Охлобыстин считает, что его друг Михаил Ефремов сделал всё для того, чтобы суд отправил его в тюрьму.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы вынесет артисту приговор за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова в результате ДТП. Ефремов находился за рулём пьяным.

"8 числа Мише Ефремову огласят приговор. Он все сделал, чтобы ему дали по максимуму. Кажется, он добился своего. Недаром сетовал, что смертную казнь отменили. Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен, Миша настаивает на том, что он уже умер. Для всех близких ему людей огромное горе. И чтобы там ни было, он был хорошим человеком и верным другом. 8 числа мы отправим на зону весомую часть своих сердец. Видимо, мы заслужили", — пояснил Охлобыстин.

Последние материалы
Охлобыстин оплакивает "умершего" Ефремова
Тимур Валишев: общение в мессенджерах более полное и человечное
Россия включила Петра Порошенко в санкционный список
Адвокат Ефремова рассказал, как актёр готовится к приговору
Конор Макгрегор агитирует голосовать за губернатора Пермского края
Глава ДНР приказал уничтожить инженерные укрепления ВСУ
Новые правила расчёта стоимости ОСАГО вступили в силу
Российский бизнесмен хочет отсудить миллионы у Наоми Кэмпбелл
В Германии считают, что Россия "неуязвима" перед санкциями
Скончался бывший директор РАМТ Владислав Любый
Популярное
Коммунисты
Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, говоря об отваге народа, допустил непростительную оговорку.

Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Новости Белоруссии
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Военные новости
Американские бомбардировщики "отработали" по Крыму с территории Украины
Полезно знать
Мельница мифов: хотели ли крепостные на волю?
Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко Василий Амирджанов Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов Василий Амирджанов
Комментарии
Российский бизнесмен хочет отсудить миллионы у Наоми Кэмпбелл
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Алексей Леонков рассказал, нужны ли России военные базы в Иране
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Die Welt: Россия неуязвима перед западными санкциями
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Белоруссии давно пора менять систему
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников